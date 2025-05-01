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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты

Сегодня, 07:59 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге проходят четвертьфинальные матчи и стали известны два участника 1/2 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

Восточная конференция

Торонто – Флорида 3–3 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2, 1:6, 2:0)

Вашингтон – Каролина 1–3 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4, 2:5, 1:3)

Обладатели Кубка Стэнли

Западная конференция

Вегас – Эдмонтон 1–4 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3, 0:3, 0:1 ОТ)

Виннипег – Даллас 2–3 (2:3, 4:0, 2:5, 1:3, 4:0)

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Расписание матчей:

17.05 Флорида – Торонто – 0:2

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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    Фото: НХЛ







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