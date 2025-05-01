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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты

Сегодня, 07:52 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге проходят четвертьфинальные матчи и скоро станут известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

Восточная конференция

Торонто – Флорида 2–3 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2, 1:6)

Вашингтон – Каролина 1–3 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4, 2:5)

Обладатели Кубка Стэнли

Западная конференция

Вегас – Эдмонтон 1–4 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3, 0:3, 0:1 ОТ)

Виннипег – Даллас 1–3 (2:3, 4:0, 2:5, 1:3)

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Расписание матчей:

15.05 Торонто – Флорида – 1:6

15.05 Вегас – Эдмонтон – 0:1 ОТ

16.05 02:00 Вашингтон – Каролина

16.05 04:30 Виннипег – Даллас

16.05 23:00 Флорида – Торонто

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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    Фото: НХЛ







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