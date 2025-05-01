Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты Сегодня, 07:52 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге проходят четвертьфинальные матчи и скоро станут известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. Восточная конференция Торонто – Флорида 2–3 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2, 1:6) Вашингтон – Каролина 1–3 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4, 2:5) Обладатели Кубка Стэнли Западная конференция Вегас – Эдмонтон 1–4 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3, 0:3, 0:1 ОТ) Виннипег – Даллас 1–3 (2:3, 4:0, 2:5, 1:3) 50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю Расписание матчей: 15.05 Торонто – Флорида – 1:6 15.05 Вегас – Эдмонтон – 0:1 ОТ 16.05 02:00 Вашингтон – Каролина 16.05 04:30 Виннипег – Даллас 16.05 23:00 Флорида – Торонто Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

ЧМ по хоккею 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание матчей



Фото: НХЛ















