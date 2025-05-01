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«Вашингтон» — «Каролина»: 5-й матч 1/4 финала плей-офф НХЛ

Вчера, 23:13 Автор: Андрей Моисеев




В 1/4 финала плей-офф НХЛ-2025 «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Каролина Харрикейнз».

Хоккеисты из столицы США набрали 111 очков и стали лучшей командой Восточной конференции. «Ураганы» набрали 99 очков и заняли четвертое место на Востоке.

Вашингтон - Каролина в 1/4 финала плей-офф НХЛ 2025

На первом этапе «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» в пятиматчевой серии, «Каролина» также в пяти встречах прошла «Нью-Джерси Дэвилз».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Харрикейнз».

Смотреть онлайн 5-й матч серии «Вашингтон» — «Каролина» можно во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 16 мая в 02:00 по московскому времени.

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Команды встречались между собой в первом раунде Кубка Стэнли-2019. Тогда «Кэпиталз» выиграл первые два домашних матча, но в итоге упустил победу в серии (3—4). В прошлом году «Вашингтон» вылетел в первом раунде, а «Каролина» проиграла «Рейнджерс» в 1/4 финала.
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    Фото: USA TODAY







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