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«Музыкальная интуиция» 5 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 07:54 Автор: Андрей Моисеев




«Музыкальная интуиция» — увлекательное музыкально-детективное шоу телеканала ТНТ, в котором звездным гостям предстоит угадать, кто из участников обладает великолепным вокалом, а кто совершенно не умеет петь.

Премьера 5 сезона состоялась 29 марта 2025 года на телеканале ТНТ.

Шоу Музыкальная интуиция на ТНТ 5 сезон

Ведущий — Азамат Мусагалиев.

Интересный факт: аналогичные программы выходят во многих странах, но самыми успешными считаются китайский и южнокорейский проекты.

Смотреть онлайн 8 выпуск 5 сезона шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ 17 мая 2025, в 22:00 мск.

Прошлые серии доступны в хорошем качестве на PREMIER.
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    Фото: ТНТ







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