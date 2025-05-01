HR Новости

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 08:09 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 16 мая, «Челси» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ.

«Челси» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 39 баллов и идет 16-м в АПЛ.

Челси Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 16 мая

В прошлом туре подопечные Энцо Мареска проиграли в гостях у «Ньюкаслу» со счетом 0:2, «МЮ» уступил дома «Вест Хэму» (0:2).

Сделать ставку на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» в FONBET.

Смотреть онлайн матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 16 мая в 22:15 по московскому времени.
  • «Динамо» М – «Спартак»: счет матча, смотреть онлайн, прямая трансляция
    •

    Фото: АПЛ







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 16 мая
    «Что? Где? Когда?» летняя серия игр: смотреть онлайн 16 мая
    10 лучших российских сериалов 2025, которые нельзя пропустить
    Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
    «Ходячие мертвецы. Мертвый город» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Между нами химия» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн, прямая трансляция
    «Музыкальная интуиция» 5 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru