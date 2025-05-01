«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн, прямая трансляция Сегодня, 20:16 Автор: Андрей Моисеев









В пятницу, 16 мая, «Челси» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ. «Челси» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 39 баллов и идет 16-м в АПЛ. В прошлом туре подопечные Энцо Мареска проиграли в гостях у «Ньюкаслу» со счетом 0:2, «МЮ» уступил дома «Вест Хэму» (0:2). Сделать ставку на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» в FONBET. Смотреть онлайн матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 16 мая в 22:15 по московскому времени.

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Фото: АПЛ















