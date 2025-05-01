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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 20:16 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 16 мая, «Челси» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ.

«Челси» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 39 баллов и идет 16-м в АПЛ.

Челси Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 16 мая

В прошлом туре подопечные Энцо Мареска проиграли в гостях у «Ньюкаслу» со счетом 0:2, «МЮ» уступил дома «Вест Хэму» (0:2).

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Смотреть онлайн матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 16 мая в 22:15 по московскому времени.
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    Фото: АПЛ







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