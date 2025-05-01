«Ходячие мертвецы. Мертвый город» 2 сезон: смотреть сериал онлайн

«Ходячие мертвецы» — один из лучших сериалов, в котором группа людей пытается выжить во время зомби-апокалипсиса.

Факт: сериал снят по одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.

Премьера сериала «Ходячие мертвецы» состоялась 31 октября 2010 года на кабельном телеканале AMC, заключительная серия была показана 5 декабря.

Первый сезон содержит 6 серий, со второго по девятый — по 16 серий, десятый — 22 серии, одиннадцатый сезон — 24 серии.

Восемь эпизодов второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», основанного на персонажах оригинального телесериала Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн), будут выходить еженедельно по понедельникам с 5 мая 2025 года. Финал состоится 23 июня, к релизу третьего сезона «Дэрила Диксона».

Дата выхода:

2 серия — 12 мая

3 серия — 19 мая

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Оригинальное название — The Walking Dead.

Жанр — ужасы, триллер, драма.

Страна — США.

Актеры — главного героя, Рика Граймса, сыграл 36-летний (на момент выхода 1 сезона) Эндрю Линкольн. В других ролях снимались: Норман Ридус, Джон Бернтал, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Лорен Коэн, Кристиан Серратос, Джош Макдермитт, Данай Гурира, Сет Гиллиам, Чендлер Риггз и другие.