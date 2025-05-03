HR Новости

Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Сегодня, 08:43 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Родоначальником популярного на ТНТ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которого вышел на экраны Великобритании в 2005 году. Программа является самой популярной на канале ТНТ и входит в список лучших на российском телевидении.

Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон

В программе принимают участие Влад Череватый, Артем Краснов, Ангелина Изосимова, Максим Левин, Виктория Райдос, Александр Шепс, Олег Шепс, Ольга Якубович и Юлий Котов, заменивший на проекте Соню Егорову. Зрители голосуют за каждого из участников на сайте телеканала.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ.

В субботу, 3 мая, зрители не увидели очередной выпуск популярного шоу. Проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» ушел на длительный перерыв. Как сообщил ведущий шоу на телеканале ТНТ Марат Башаров, 16-я серия выйдет в эфир 30 августа.

Старые выпуски можно смотреть бесплатно на RUTUBE.
  • «Титаны» 2 сезон 16 выпуск финал: смотреть онлайн
    •

    Фото: ТНТ







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 16 мая
    «Что? Где? Когда?» летняя серия игр: смотреть онлайн 16 мая
    10 лучших российских сериалов 2025, которые нельзя пропустить
    Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
    «Ходячие мертвецы. Мертвый город» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Между нами химия» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн, прямая трансляция
    «Музыкальная интуиция» 5 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru