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«Что? Где? Когда?» летняя серия игр: смотреть онлайн 16 мая

Сегодня, 20:14 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 16 мая, в эфире Первого канала покажут первую игру летней серии популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».

Всего в летней серии телеканал покажет семь игр. Среди участников – по три команды Магистров и «совистов», капитаны которых являются обладателями «Хрустальной совы» или «Бриллиантовой совы», а также три команды без титулованных знатоков.

Что? Где? Когда? летняя серия игр 2025

16 мая сыграет команда Максима Поташева.

Расписание летней серией игр 2025:

16 мая – команда Максима Поташева

23 мая – команда Виктора Сиднева

30 мая – команда Андрея Козлова

6 июня – команда Дениса Элькиса

13 июня – команда Бориса Белозерова

20 июня – команда Алены Повышевой

27 июня – команды Константина Рудера, Дарины Сибуль, Дениса Теплякова.

Смотреть онлайн «Игру Магистров» шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 16 мая в 22:00 по московскому времени.

Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.
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    Фото: Первый канал







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