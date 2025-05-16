«Что? Где? Когда?» летняя серия игр: смотреть онлайн 16 мая

В пятницу, 16 мая, в эфире Первого канала покажут первую игру летней серии популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».
Всего в летней серии телеканал покажет семь игр. Среди участников – по три команды Магистров и «совистов», капитаны которых являются обладателями «Хрустальной совы» или «Бриллиантовой совы», а также три команды без титулованных знатоков.
16 мая сыграет команда Максима Поташева.
Расписание летней серией игр 2025:
16 мая – команда Максима Поташева
23 мая – команда Виктора Сиднева
30 мая – команда Андрея Козлова
6 июня – команда Дениса Элькиса
13 июня – команда Бориса Белозерова
20 июня – команда Алены Повышевой
27 июня – команды Константина Рудера, Дарины Сибуль, Дениса Теплякова.
Смотреть онлайн «Игру Магистров» шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 16 мая в 22:00 по московскому времени.
Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.