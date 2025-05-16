Во сколько начнутся переговоры в Турции 16 мая

Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Встреча состоится в Стамбуле в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце османских султанов Долмабахче.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

В 10:45 должна состояться встреча делегаций Анкары, Вашингтона и Киева.