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Во сколько начнутся переговоры в Турции 16 мая

Сегодня, 10:17 Автор: Андрей Моисеев




Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Переговоры в Турции между Россией и Украиной 2025

Встреча состоится в Стамбуле в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце османских султанов Долмабахче.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

В 10:45 должна состояться встреча делегаций Анкары, Вашингтона и Киева.
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    Фото: AP Photo







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