HR Новости

«Мастер игры» 1 серия: смотреть онлайн шоу на ТНТ

Сегодня, 08:33 Автор: Андрей Моисеев




Шоу «Мастер игры» — новое реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные музыканты, спортсмены, блогеры и экстрасенсы на роскошной вилле проходят различные испытания и ведут скрытую борьбу.

Трое «темных» игроков скрывают свою роль, умело манипулируют остальными участниками и устраняют возможных соперников.

Шоу Мастер игры на ТНТ

Съемки шоу «Мастер игры» прошли в январе 2025 года в Марокко, премьера состоится 17 мая на телеканале ТНТ.

Главный приз — 10 миллионов рублей.

Ведущим и Мастером игры стал актер Юрий Колокольников, помогать ему будет марокканец Хасан. Ведущий будет скрывать свою личность от участников проекта.

Роль Джокера, который способен влиять на результаты финального голосования, досталась Филиппу Киркорову.

Шестеро участников имеют отношение к «Битве экстрасенсов» — Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Смотреть онлайн 1 серию шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ 17 мая 2025, в 19:00 по московскому времени.
  • «Титаны» 2 сезон 16 выпуск финал: смотреть онлайн
    •

    Фото: ТНТ







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 16 мая
    «Оренбург» – «Краснодар»: смотреть онлайн, прямая трансляция
    «Трактор» — «Локомотив»: 3-й матч финала плей-офф КХЛ
    «Мастер игры» 1 серия: смотреть онлайн шоу на ТНТ
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, отзывы
    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/2 финала, расписание, результаты
    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 17 мая
    ЧМ по хоккею 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание матчей
    «Клюквенный щербет» 101 серия: смотреть онлайн турецкий сериал


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru