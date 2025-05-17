«Оренбург» – «Краснодар»: смотреть онлайн, прямая трансляция

С 17 по 19 мая в РФПЛ состоятся восемь матчей 29-го тура. «Оренбург» будет принимать на своем поле «Краснодар».

Оренбуржцы набрали 19 очков занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 28 игр. Южане имеют в активе 61 очко и расположились на первом месте.

В прошлом туре «Оренбург» сыграл дома вничью с «Химками» (1:1), «Краснодар» проиграл в гостях ЦСКА (0:1).

В последней встрече в рамках РПЛ в начале ноября краснодарцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Смотреть онлайн матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 17 мая в 14:00 по московскому времени.