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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция, смотреть финал Кубка Англии

Сегодня, 12:12 Автор: Андрей Моисеев




В субботу, 17 мая, «Кристал Пэлас» сыграет на стадионе «Уэмбли» с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии по футболу.

«Кристал Пэлас» набрал 49 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» имеет в активе 65 баллов и идет шестым в АПЛ.

Кристал Пэлас Манчестер Сити прямая трансляция финала Кубка Англии 17 мая

В полуфинале турнира «орлы» крупно обыграли «Астон Виллу» (3:0), а «горожане» переиграли «Ноттингем Форест» (2:0).

Смотреть онлайн матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 17 мая в 18:30 по московскому времени.

«Ман Сити» семь раз побеждал в Кубке Англии, в последний раз в 2023 году. «Кристал Пэлас» дважды доходил до финала.
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    Фото: sky.com







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