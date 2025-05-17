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«Оренбург» – «Краснодар»: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 14:04 Автор: Андрей Моисеев




С 17 по 19 мая в РФПЛ состоятся восемь матчей 29-го тура. «Оренбург» будет принимать на своем поле «Краснодар».

Футбол Оренбург Краснодар 17 мая

Оренбуржцы набрали 19 очков занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 28 игр. Южане имеют в активе 61 очко и расположились на первом месте.

В прошлом туре «Оренбург» сыграл дома вничью с «Химками» (1:1), «Краснодар» проиграл в гостях ЦСКА (0:1).

В последней встрече в рамках РПЛ в начале ноября краснодарцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Смотреть онлайн матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 17 мая в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.
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    Фото: РПЛ







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