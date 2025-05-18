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«Ростов» – «Зенит»: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 16:01 Автор: Андрей Моисеев




Сегодня, 18 мая, «Ростов» сыграет против питерского «Зенита» в матче 29-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по столичному времени.

Южане набрали 38 очков занимают восмое место в турнирной таблице РПЛ после 28 игр. Подопечные Сергея Семака имеют в активе 60 очков и расположились на второй строчке.

В прошлом туре «Ростов» проиграл в гостях «Рубину» (0:1), питерцы выиграли в Махачкале у местного «Динамо» (1:0).

В последней встрече в рамках РПЛ в начале августа прошлого года сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 5:0.

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