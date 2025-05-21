Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 21 мая

В ночь на 21 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
41 – над территорией Брянской области.
37 – над территорией Орловской области.
31 – над территорией Курской области.
Шесть – над территорией Московского региона.
Пять – над территорией Владимирской области.
Три – над территорией Рязанской области.
По одному – над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.
Накануне над территорией России было сбито восемь украинских БПЛА.