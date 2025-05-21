Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 21 мая Сегодня, 07:32 Автор: Андрей Моисеев









В ночь на 21 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 41 – над территорией Брянской области. 37 – над территорией Орловской области. 31 – над территорией Курской области. Шесть – над территорией Московского региона. Пять – над территорией Владимирской области. Три – над территорией Рязанской области. По одному – над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря. Накануне над территорией России было сбито восемь украинских БПЛА.

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Фото: РИА Новости















