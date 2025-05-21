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Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 21 мая

Сегодня, 07:32 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 21 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Где сбили беспилотники 21 мая

41 – над территорией Брянской области.

37 – над территорией Орловской области.

31 – над территорией Курской области.

Шесть – над территорией Московского региона.

Пять – над территорией Владимирской области.

Три – над территорией Рязанской области.

По одному – над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

Накануне над территорией России было сбито восемь украинских БПЛА.
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    Фото: РИА Новости







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