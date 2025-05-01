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«Трактор» — «Локомотив» 4-й матч: прямая трансляция плей-офф КХЛ

Сегодня, 08:42 Автор: Андрей Моисеев




В решающей стадии плей-офф КХЛ-2025 «Локомотив» встречается с челябинским «Трактором». Четвертая игра серии состоится в Челябинске 19 мая.

Локомотив - Трактор в финале Кубка Гагарина 2025

На пути к финалу Кубка Гагарина «Трактор» вывел из борьбы «Адмирал», минское и московское «Динамо». Ярославские хоккеисты на первом этапе обыграли «Торпедо», в четвертьфинале одолели «Авангард», а в полуфинале оказались сильнее «Салавата Юлаева».

«Локомотив» два раза в истории КХЛ выходил в финал — в год образования Лиги в 2009-м и в 2024-м. В первый раз железнодорожники уступили в семи матчах «Ак Барсу», а в прошлом году проиграли четыре игры подряд «Металлургу».

«Трактор» единственный раз в истории лиги участвовал в решающих поединках. В финале Кубка Гагарина 2012 челябинские хоккеисты проиграли московскому «Динамо» 2-4 в серии.

Первый финальный матч в Ярославле завершился победой гостей со счетом 2:1, второй выиграли хозяева площадки (4:1). Первая встреча в Челябинске завершилась победой гостей (5:2).

Смотреть онлайн 4-й матч серии «Трактор» — «Локомотив» на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция начнется 19 мая в 17:00 по московскому времени.
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    Фото: ХК «Трактор»







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