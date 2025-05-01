ЧМ по хоккею 2025: 1/4 финала, расписание, турнирная таблица

Групповой этап ЧМ-2025 по хоккею стартовал 9 мая и продлится до 20 числа, матчи 1/4 финала плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных игр запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.

В 1/4 финала выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Турнирная таблица после матчей 19 мая:

Группа А: Швеция – 18 очков (6 игр), Канада – 16 (6), Финляндия – 13 (6), Латвия – 9 (6), Австрия – 7 (6), Словакия – 7 (6), Словения – 4 (7), Франция – 1 (7).

Группа В: Чехия – 17 очков (6 игр), Швейцария – 16 (6), США – 14 (6), Дания – 9 (6), Германия – 9 (6), Норвегия – 4 (7), Венгрия – 3 (7), Казахстан – 3 (6).

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20 мая, в последний день группового этапа, состоятся следующие матчи:

13:20 Швейцария – Казахстан

Казахстан будет вести борьбу за прописку в элитном дивизионе.

13:20 Латвия – Австрия

В этом матче будет разыграна четвертая путевка в четвертьфинал от группы А.

17:20 Чехия – США

Встреча за лидерство в группе В.

17:20 Словакия – Финляндия

В этой встрече никакой интриги.

21:20 Германия – Дания

В игре определится четвертый участник 1/4 финала плей-офф группы А.

21:20 Швеция – Канада

Если канадские хоккеисты выиграют у шведов в основное время, то займут первое место в группе.