ЧМ по хоккею 2025: 1/4 финала плей-офф, расписание матчей

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.

Матчи 1/4 финала плей-офф ЧМ-2025 состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных игр запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026.

Итоговая турнирная таблица:

Группа А: Канада – 19 очков, Швеция – 18, Финляндия – 16, Австрия – 10, Латвия – 9, Словакия – 7, Словения – 4, Франция – 1.

Группа В: Швейцария – 19 очков, США – 17, Чехия – 17, Дания – 11, Германия – 10, Норвегия – 4, Венгрия – 3, Казахстан – 3.

Пары 1/4 финала плей-офф:

17:20 США – Финляндия

17:20 Швейцария – Австрия

21:20 Швеция – Чехия

21:20 Канада – Дания

20 мая, в последний день группового этапа, состоялись следующие матчи:

13:20 Швейцария – Казахстан – 4:1

Казахстан не смог сохранить прописку в элитном дивизионе. Швейцария сыграет в 1/4 финала с австрийцами.

13:20 Латвия – Австрия – 1:6

Сборная Австрии завоевала четвертую путевку в четвертьфинал от группы А.

17:20 Словакия – Финляндия – 1:2

Для обеих команд матч ничего не решал.

17:20 Чехия – США – 2:5

Американцы отыгрались со счета 1:2 и заняли второе место в группе В.

21:20 Германия – Дания – 1:2 Б

В игре определился четвертый участник 1/4 финала плей-офф от группы А.

21:20 Швеция – Канада – 3:5

Канадские хоккеисты заняли первое место в группе А.