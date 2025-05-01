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Пары 1/4 финала плей-офф ЧМ-2025 по хоккею, расписание трансляций

Сегодня, 08:04 Автор: Андрей Моисеев




В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разыграют в конце мая медали мирового первенства. В этом году турнир проходит в Дании и Швеции.

Матчи 1/4 финала плей-офф ЧМ-2025 состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных игр запланировано на 24 мая, финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

Пары 1/4 финала плей-офф ЧМ-2025 по хоккею

В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026.

Итоговая турнирная таблица группового этапа:

Группа А: Канада – 19 очков, Швеция – 18, Финляндия – 16, Австрия – 10, Латвия – 9, Словакия – 7, Словения – 4, Франция – 1.

Группа В: Швейцария – 19 очков, США – 17, Чехия – 17, Дания – 11, Германия – 10, Норвегия – 4, Венгрия – 3,  Казахстан – 3.

По итогам группового этапа определились пары 1/4 финала плей-офф.

22 мая 2025, четверг

17:20 США – Финляндия

17:20 Швейцария – Австрия

21:20 Швеция – Чехия

21:20 Канада – Дания

Два матча покажет телеканал «Матч ТВ», две игры в прямом эфире будет транслировать «Матч Игра».
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    Фото: ИИХФ







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