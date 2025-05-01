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«Локомотив» выиграл у «Трактора» в финале Кубка Гагарина 2025

Сегодня, 19:51 Автор: Андрей Моисеев




Ярославский «Локомотив» обыграл в пятом финальном матче «Трактор» и стал обладателем Кубка Гагарина 2025.

Локомотив стал обладателем Кубка Гагарина 2025

Мы немного забежали вперед. Ярославцы пока не оформили чемпионство, но шанс стать лучшей командой плей-офф у команды очень высокий.

Только дважды за всю историю Континентальной хоккейной лиги командам удалось отыграться с 1-3 в серии и завоевать почетный трофей. В 2012 году московское «Динамо» висело на волоске в противостоянии с «Авангардом», но в итоге одержало победу. В 2022 году ЦСКА уступал 1-3 в серии с «Металлургом», но затем выиграл три игры подряд.

Подопечные Игоря Никитина на первом этапе обыграли «Торпедо», в четвертьфинале одолели «Авангард», а в полуфинале оказались сильнее «Салавата Юлаева».

До сегодняшнего дня «Локомотив» два раза в истории КХЛ выходил в финал — в год образования Лиги в 2009-м и в 2024-м. В первый раз железнодорожники уступили в семи матчах «Ак Барсу», а в прошлом году проиграли четыре игры подряд «Металлургу».

Смотреть онлайн прямую трансляцию пятой игры серии «Локомотив» — «Трактор» на телеканале Матч ТВ. Встреча начнется 21 мая в 19:30 по московскому времени.

Первый финальный матч в Ярославле завершился победой гостей со счетом 2:1, второй выиграли хозяева площадки (4:1). Две встречи в Челябинске завершились победой гостей (5:2, 3:1).
  • Обладатели Кубка Гагарина
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    Фото: ХК «Трактор»







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