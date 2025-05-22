Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 22 мая Сегодня, 09:17 Автор: Андрей Моисеев









За ночь 22 мая, с 00.00 до 05.30 мск, дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 35 – над территорией Московского региона. 14 – над территорией Орловской области. 12 – над территорией Курской области. 11 – над территорией Белгородской области. 10 – над территорией Тульской области. Девять – над территорией Калужской области. Семь – над территорией Воронежской области. По три – над территориями Липецкой и Смоленской областей. Один – над территорией Брянской области. Прошлой ночью над территорией России было сбито 159 украинских БПЛА.

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Фото: РИА Новости















