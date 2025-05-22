HR Новости

Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 22 мая

Сегодня, 09:17 Автор: Андрей Моисеев




За ночь 22 мая, с 00.00 до 05.30 мск, дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Где сбили беспилотники 22 мая

35 – над территорией Московского региона.

14 – над территорией Орловской области.

12 – над территорией Курской области.

11 – над территорией Белгородской области.

10 – над территорией Тульской области.

Девять – над территорией Калужской области.

Семь – над территорией Воронежской области.

По три – над территориями Липецкой и Смоленской областей.

Один – над территорией Брянской области.

Прошлой ночью над территорией России было сбито 159 украинских БПЛА.
  • Расписание 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею
    •

    Фото: РИА Новости







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 22 мая
    Расписание 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею
    Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
    «Гипнозис» (2025) 8 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Локомотив» выиграл у «Трактора» в финале Кубка Гагарина 2025
    Карта: улица Тухачевского, 30/8 на карте Ставрополя, взрыв бытового газа
    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало, где смотреть финал Лиги Европы
    Крымский мост: оперативная информация, расстояние на машине
    Плей-офф НХЛ 2024/2025: расписание матчей 1/2 финала, результаты
    Обладатели Кубка Гагарина


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru