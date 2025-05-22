Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 22 мая

За ночь 22 мая, с 00.00 до 05.30 мск, дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
35 – над территорией Московского региона.
14 – над территорией Орловской области.
12 – над территорией Курской области.
11 – над территорией Белгородской области.
10 – над территорией Тульской области.
Девять – над территорией Калужской области.
Семь – над территорией Воронежской области.
По три – над территориями Липецкой и Смоленской областей.
Один – над территорией Брянской области.
Прошлой ночью над территорией России было сбито 159 украинских БПЛА.