Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 26 мая Сегодня, 09:05 Автор: Андрей Моисеев









За ночь 26 (с 20.00 мск) мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 31 – над территорией Брянской области. 16 – над территорией Белгородской области. 11 – над территорией Курской области. Девять – над территорией Тульской области. Восемь – над территорией Орловской области. Шесть – над территорией Московского региона. Пять – над территорией Калужской области. Четыре – над территорией Ивановской области. Два – над территорией Рязанской области. Два – над территорией Владимирской области. Один – над территорией Ярославской области. Один – над территорией Республики Татарстан. Прошлой ночью над территорией России было сбито 110 украинских БПЛА.

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Фото: РИА Новости















