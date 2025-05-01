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Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 26 мая

Сегодня, 09:05 Автор: Андрей Моисеев




За ночь 26 (с 20.00 мск) мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Где сбили беспилотники 26 мая

31 – над территорией Брянской области.

16 – над территорией Белгородской области.

11 – над территорией Курской области.

Девять – над территорией Тульской области.

Восемь – над территорией Орловской области.

Шесть – над территорией Московского региона.

Пять – над территорией Калужской области.

Четыре – над территорией Ивановской области.

Два – над территорией Рязанской области.

Два – над территорией Владимирской области.

Один – над территорией Ярославской области.

Один – над территорией Республики Татарстан.

Прошлой ночью над территорией России было сбито 110 украинских БПЛА.
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    Фото: РИА Новости







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