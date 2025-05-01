Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 26 мая

За ночь 26 (с 20.00 мск) мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
31 – над территорией Брянской области.
16 – над территорией Белгородской области.
11 – над территорией Курской области.
Девять – над территорией Тульской области.
Восемь – над территорией Орловской области.
Шесть – над территорией Московского региона.
Пять – над территорией Калужской области.
Четыре – над территорией Ивановской области.
Два – над территорией Рязанской области.
Два – над территорией Владимирской области.
Один – над территорией Ярославской области.
Один – над территорией Республики Татарстан.
Прошлой ночью над территорией России было сбито 110 украинских БПЛА.