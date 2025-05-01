HR Новости

«ПСЖ» — «Интер»: когда будет финал Лиги чемпионов 2025 года

Сегодня, 07:01 Автор: Андрей Моисеев




Стало известно, когда будет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025. В решающем матче главного европейского клубного турнира «ПСЖ» сыграет с «Интером».

Интер - ПСЖ в финале Лиги чемпионов 2025

В полуфинале парижане выбили из турнира «Арсенал», а «Интер» в сверхрезультативном противостоянии с «Барселоной» прошел дальше благодаря голу Давиде Фраттези в дополнительное время.

В последний раз клубы встречались между собой в начале августа 2023 года. Товарищеский матч в Токио завершился победой «Интера» со счетом 2:1.

«Интер» три раза (1964, 1965, 2010) становился победителем главного клубного европейского турнира. «ПСЖ» второй раз в своей истории вышел в финал. В 2020 году парижане проиграли в решающем матче «Баварии».

Смотреть онлайн финал Лиги чемпионов УЕФА можно в кинотеатре Okko. Прямая трансляция с «Арены Мюнхен» начнется 31 мая 2025 года в 22:00 мск.
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало, где смотреть финал Ли ...
    •

    Фото: mirror.co.uk







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Мастер игры» 3 серия: смотреть онлайн шоу на ТНТ
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
    Плей-офф НХЛ 2024/2025: кто вышел в финал, расписание, результаты
    «ПСЖ» — «Интер»: когда будет финал Лиги чемпионов 2025 года
    Карта: Рыльск в Курской области
    «Гладиаторы» 4 выпуск, смотреть онлайн шоу на НТВ
    «Клюквенный щербет» 103 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 30 мая


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru