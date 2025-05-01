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«ПСЖ» — «Интер»: прямая трансляция, где смотреть финал Лиги чемпионов

Вчера, 22:20 Автор: Андрей Моисеев




Стало известно, когда будет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025. В решающем матче главного европейского клубного турнира «ПСЖ» сыграет с «Интером».

Интер - ПСЖ в финале Лиги чемпионов 2025

В полуфинале парижане выбили из турнира «Арсенал», а «Интер» в сверхрезультативном противостоянии с «Барселоной» прошел дальше благодаря голу Давиде Фраттези в дополнительное время.

В последний раз клубы встречались между собой в начале августа 2023 года. Товарищеский матч в Токио завершился победой «Интера» со счетом 2:1.

«Интер» три раза (1964, 1965, 2010) становился победителем главного клубного европейского турнира. «ПСЖ» второй раз в своей истории вышел в финал. В 2020 году парижане проиграли в решающем матче «Баварии».

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Смотреть онлайн финал Лиги чемпионов УЕФА можно в кинотеатре Okko. Прямая трансляция с «Арены Мюнхен» начнется 31 мая 2025 года в 22:00 мск.

Счет и результат в прямом эфире: «ПСЖ» — «Интер» — 5:0 (Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20-я, 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я), Сенни Маюлу (87-я).
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    Фото: mirror.co.uk







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