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Когда выйдет 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Сегодня, 07:36 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Родоначальником популярного на ТНТ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которого вышел на экраны Великобритании в 2005 году. Программа является самой популярной на канале ТНТ и входит в список лучших на российском телевидении.

Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон

В программе принимают участие Влад Череватый, Артем Краснов, Ангелина Изосимова, Максим Левин, Виктория Райдос, Александр Шепс, Олег Шепс, Ольга Якубович и Юлий Котов, заменивший на проекте Соню Егорову. Зрители голосуют за каждого из участников на сайте телеканала.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ.

В субботу, 3 мая, телеканал не показал очередную серию популярного шоу. Проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» ушел на длительный перерыв. Как сообщил ведущий шоу на ТНТ Марат Башаров, 16-й выпуск выйдет в эфир 30 августа.

Старые выпуски можно бесплатно смотреть на RUTUBE.
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    Фото: ТНТ







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