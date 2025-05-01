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«Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев




Надзиратель Константин устраивается на работу в тюрьму на Камчатке, где ждут свой приговор смертники, и позволяет родственникам жертв преступников самим приводить смертный приговор в исполнение.

Факт: режиссер картины Душан Глигоров снял популярные сериалы «Трасса» и «Хрустальный».

Сериал Аутсорс 2025

Премьера сериала «Аутсорс» состоялась 13 февраля 2025 года, заключительная серия была показана 27 марта. Всего в сериале 8 эпизодов.

Отзывы: «по-настоящему мрачный, сырой, очень захватывающий сериал. Янковский великолепен», «очередной сериал о безнадежной, беспросветной черной жизни в России. Зачерпнули с самого дна», «не могу поставить отлично, потому что все-таки сюжет нереалистичен. Многое могло быть и было в 90-е, но всему есть и был предел», «очередной отличный фильм от известного уже многим Душана Глигорова, подарившего нам «Хрустального», «Трассу» и «Химеру».

Жанр — драма.

Режиссер — Душан Глигоров.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, надзирателя Костю Волкова, сыграл 34-летний Иван Янковский, который запомнился зрителям по фильмам «Огонь», «Чемпион мира» и по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Другие роли исполнили: надзирателей Александра Рыбкина и Романа Савельева — Эльдар Калимулин («Калашников») и Данил Стеклов («Танцуй, Селедка!»), тюремного врача Петра Алексеевича — Леонид Тележинский («Маэстро»), прокурора Андрея Валентиновича Михайлова — Дмитрий Сумин.

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    Фото: Okko







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