31 мая. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Бойцы группировки войск «Восток» освободили село Новополь в ДНР, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Кроме того, бойцы группировки войск «Север» и «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области, Белый Колодезь Харьковской области и Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области.

Если смотреть на карту Сумской области, село Водолаги расположено в Сумской районе, рядом с российско-украинской границей. Село Новополь находится в Великоновоселковском районе.