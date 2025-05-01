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Карта: Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

Вчера, 13:58 Автор: Андрей Моисеев




31 мая. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Бойцы группировки войск «Восток» освободили село Новополь в ДНР, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Водолаги на карте Сумской области Украины

Новополь на карте Донецкой области, ДНР

Кроме того, бойцы группировки войск «Север» и «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области, Белый Колодезь Харьковской области и Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области.

Если смотреть на карту Сумской области, село Водолаги расположено в Сумской районе, рядом с российско-украинской границей. Село Новополь находится в Великоновоселковском районе.
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    Фото: Google Карты







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