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Место обрушения моста на поезд на карте Брянской области

Сегодня, 06:53 Автор: Андрей Моисеев




1 июня. В районе одного из участков федеральной автодороги А240 в Выгоничском районе Брянской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Место обрушения моста на поезд в Брянской области

Семь человек погибли в результате обрушения моста, количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Госпитализированы 44 человека.

По данным Московской железной дороги, сход локомотива и вагонов поезда Климов — Москва произошел 31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи.
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    Фото: Google Карты







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