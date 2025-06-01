Место обрушения моста на поезд на карте Брянской области

1 июня. В районе одного из участков федеральной автодороги А240 в Выгоничском районе Брянской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Семь человек погибли в результате обрушения моста, количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Госпитализированы 44 человека.

По данным Московской железной дороги, сход локомотива и вагонов поезда Климов — Москва произошел 31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи.