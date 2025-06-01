Где находится Алексеевка на карте Сумской области Сегодня, 12:36 Автор: Андрей Моисеев









1 июня. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Кроме того, бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Если смотреть на карту Сумской области, село Алексеевка расположено в Сумской районе, в 3 километрах от границы с Россией.

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Фото: Google Карты















