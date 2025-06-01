Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 2 июня

В период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 162 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
57 – над территорией Курской области.
31 – над территорией Белгородской области.
27 – над территорией Липецкой области.
16 – над территорией Воронежской области.
11 – над территорией Брянской области.
11 – над территорией Рязанской области.
Шесть – над территорией Орловской области.
Два – над территорией Республики Крым.
Один – над территорией Тамбовской области.