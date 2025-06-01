Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 2 июня Сегодня, 09:21 Автор: Андрей Моисеев









В период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 162 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 57 – над территорией Курской области. 31 – над территорией Белгородской области. 27 – над территорией Липецкой области. 16 – над территорией Воронежской области. 11 – над территорией Брянской области. 11 – над территорией Рязанской области. Шесть – над территорией Орловской области. Два – над территорией Республики Крым. Один – над территорией Тамбовской области.

Где находится Алексеевка на карте Сумской области



Фото: РИА Новости















