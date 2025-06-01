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Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 2 июня

Сегодня, 09:21 Автор: Андрей Моисеев




В период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 162 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Где сбили беспилотники 2 июня

57 – над территорией Курской области.

31 – над территорией Белгородской области.

27 – над территорией Липецкой области.

16 – над территорией Воронежской области.

11 – над территорией Брянской области.

11 – над территорией Рязанской области.

Шесть – над территорией Орловской области.

Два – над территорией Республики Крым.

Один – над территорией Тамбовской области.
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    Фото: РИА Новости







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