Запорожская область на карте: 600 тысяч человек остались без света

3 июня. Более 600 тысяч человек остаются без света в Запорожской области после атаки БПЛА. Отключение затронуло 457 населенных пунктов, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Отмечается, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, действуют генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

Кроме того, ВСУ атаковали объекты энергетики и в Херсонской области. Осколками сбитых БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе.