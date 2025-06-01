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Запорожская область на карте: 600 тысяч человек остались без света

Сегодня, 09:09 Автор: Андрей Моисеев




3 июня. Более 600 тысяч человек остаются без света в Запорожской области после атаки БПЛА. Отключение затронуло 457 населенных пунктов, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Запорожская область на карте

Отмечается, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, действуют генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

Кроме того, ВСУ атаковали объекты энергетики и в Херсонской области. Осколками сбитых БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе.
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    Фото: Google Карты







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