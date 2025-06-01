Землетрясение в Мармарисе на карте Турции Сегодня, 10:13 Автор: Андрей Моисеев









3 июня. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции. Эпицентр находился в 18 км к юго-востоку от известного курортного города Мармарис, очаг залегал на глубине 67 км. Пострадали 69 человек, когда от страха прыгали из окон, 14-летняя девушка умерла из-за панической атаки. Если смотреть на карту Турции, курорт Мармарис располагается на юго-западе страны на побережье Средиземного моря. Расстояние от Мармариса до других известных турецких курортов: до Антальи — 219 км, до Кемера — 205 км, до Фетхие — 79 км, до Бодрума — 74 км. Расстояние до Стамбула — 464 км.

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Фото: Google Карты















