HR Новости

Землетрясение в Мармарисе на карте Турции

Сегодня, 10:13 Автор: Андрей Моисеев




3 июня. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции. Эпицентр находился в 18 км к юго-востоку от известного курортного города Мармарис, очаг залегал на глубине 67 км.

Землетрясение в Мармарисе на карте Турции

Пострадали 69 человек, когда от страха прыгали из окон, 14-летняя девушка умерла из-за панической атаки.

Если смотреть на карту Турции, курорт Мармарис располагается на юго-западе страны на побережье Средиземного моря.

Расстояние от Мармариса до других известных турецких курортов: до Антальи — 219 км, до Кемера — 205 км, до Фетхие — 79 км, до Бодрума — 74 км. Расстояние до Стамбула — 464 км.
  • Запорожская область на карте: 600 тысяч человек остались без света
    •

    Фото: Google Карты







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Землетрясение в Мармарисе на карте Турции
    Запорожская область на карте: 600 тысяч человек остались без света
    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 3 июня
    «Великолепный век»: смотреть сериал онлайн
    «Бывшие»: смотреть сериал онлайн, будет ли продолжение
    «Фишер» 2 сезон 2 серия: смотреть сериал онлайн, актеры
    Плей-офф НХЛ-2025: кто вышел в финал, расписание, результаты
    Хоккей. Олимпиада 2026. Состав групп, без сборной России
    «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина
    Когда начинается сезон КХЛ-2025/2026


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru