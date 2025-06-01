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«Бедные смеются, богатые плачут» 2 сезон 16 серия: смотреть онлайн

Сегодня, 08:05 Автор: Андрей Моисеев




Сериал рассказывает о жизни и отношениях обитателей роскошного особняка на Рублевке, которых нанял на работу олигарх Сергей Воронцов.

Премьера 2 сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут» состоялась 12 мая 2025 года на телеканале ТНТ. Заключительная 16-я серия будет показана 5 июня.

Сериал Бедные смеются, богатые плачут 2 сезон

Дата выхода:

15-я серия — 4 июня

16-я серия — 5 июня

Премьера сериала состоялась 12 февраля 2024 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 7 марта. Всего в 1 сезоне было снято 16 серий.

Смотреть онлайн бесплатно 16 серию можно на телеканале ТНТ в 22:00 мск. Новые эпизоды доступны в хорошем качестве по подписке в кинотеатре PREMIER (1-я серия — бесплатно).

Жанр — комедия.

Режиссеры — Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Анна Лобанова.

Страна — Россия.

Актеры — Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алёна Хмельницкая, Анна Снаткина, Серафима Соловьева, Сергей Ланбамин.
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    Фото: ТНТ







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