4 июня. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области. Бойцы группировки войск «Запад» освободили село Редкодуб в Донецкой области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Кроме того, бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотень, Павловка и Великий Прикол Сумской области, подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр ДНР.

Если смотреть на карту Сумской области, село Кондратовка расположено в Сумской районе, в 3 километрах от границы с Россией. Село Редкодуб находится в Краматорском районе Донецкой области, в 1 километре от границы с Харьковской областью.