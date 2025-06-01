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Карта: Русское Поречное в Курской области

Сегодня, 18:28 Автор: Андрей Моисеев




5 июня. Никому из жителей села Русское Поречное не удалось выжить в оккупации ВСУ, приводит ТАСС слова главы Пореченского сельсовета Суджанского района Елены Жадановой.

Русское Поречное на карте Курской области

На момент вторжения ВСУ на территории сельсовета оставалось 92 человека, в первые месяцы 10 жителям удалось выехать. На сегодняшний день 24 человека числятся пропавшими без вести.

Если смотреть на карту Курской области, село Русское Поречное расположено в Суджанском районе, в 13 километрах к северо-востоку от райноого центра. По состоянию на 2010 год в селе проживали 298 человек.
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    Фото: Google Карты







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