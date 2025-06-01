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Атака беспилотников, сбитые БПЛА сегодня 10 июня

Сегодня, 08:57 Автор: Андрей Моисеев




За ночь, с 21.50 мск 9 июня до 05.50 10 июня, дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 102 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Где сбили беспилотники сегодня

Беспилотники сбиты над территориями следующих регионов России:

46 – Брянской области.

20 – Белгородской области.

9 – Воронежской области.

9 – Республики Крым.

4 – Калужской области.

4 – Республикой Татарстан.

3 – Московского региона.

2 – Ленинградской области.

2 – Орловской области.

2 – Курской области.

1 – Смоленской области.

Накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении 49 украинских БПЛА.
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    Фото: РИА Новости







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