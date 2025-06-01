Атака беспилотников, сбитые БПЛА сегодня 10 июня

За ночь, с 21.50 мск 9 июня до 05.50 10 июня, дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 102 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Беспилотники сбиты над территориями следующих регионов России:
46 – Брянской области.
20 – Белгородской области.
9 – Воронежской области.
9 – Республики Крым.
4 – Калужской области.
4 – Республикой Татарстан.
3 – Московского региона.
2 – Ленинградской области.
2 – Орловской области.
2 – Курской области.
1 – Смоленской области.
Накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении 49 украинских БПЛА.