Атака беспилотников, сбитые БПЛА сегодня 10 июня Сегодня, 08:57 Автор: Андрей Моисеев









За ночь, с 21.50 мск 9 июня до 05.50 10 июня, дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 102 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны. Беспилотники сбиты над территориями следующих регионов России: 46 – Брянской области. 20 – Белгородской области. 9 – Воронежской области. 9 – Республики Крым. 4 – Калужской области. 4 – Республикой Татарстан. 3 – Московского региона. 2 – Ленинградской области. 2 – Орловской области. 2 – Курской области. 1 – Смоленской области. Накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении 49 украинских БПЛА.

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Фото: РИА Новости















