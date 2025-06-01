HR Новости

Карта: Натанз, Исфахан, Фордо в Иране

Вчера, 06:50 Автор: Андрей Моисеев




22 июня. США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Фордо, Натанз, Исфахан на карте Ирана

Как сообщил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации, целью ударов было ограничение ядерных возможностей Ирана. Американский лидер добавил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены.

Если смотреть на карту Ирана, завод по обогащению урана «Фордо» расположен недалеко от одноименной деревнии, в 170 километрах к юго-западу от Тегерана. Город Натанз с населением 40 тыс. человек находится рядом с горно-обогатительным комбинатом, являющимся важнейшим элементом иранской ядерной программы. Третий по величине город Ирана Исфахан расположен в 340 км к югу от столицы страны.
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    Фото: HR Новости







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