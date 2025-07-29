«Два холма» 3 сезон 12 серия: смотреть сериал онлайн

Сериал рассказывает о мире, где почти все мужчины вымерли после биологической войны, и женщины создали новое общество с экологическими ценностями, возобновляемой энергией и разнообразными возможностями.

Интересный факт: съемки сериала проходили в парке «Краснодар», в парках Москвы и в павильонах Мосфильма.

Премьера 3 сезона сериала «Два холма» состоялась 27 мая 2025 года в онлайн-кинотеатрах Wink, Okko, Иви и START. Всего в третьей части запланирован показ 13 эпизодов.

Дата выхода:

12 серия — 29 июля

13 серия — 5 августа

Отзывы: «радостный сериал для насекомых «богомолок », которые пожирают тех самцов, кто предоставил им удовольствие при продолжении рода самок», «забавный фантастический сериал в жанре постапокалипсис с прекрасным актерским составом», «сериал, который включил просто фоном, а в итоге запоем просмотрел весь первый сезон».

Премьера сериала состоялась 28 апреля 2022 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 7 июля. Второй сезон прошел с 6 июня по 22 августа 2023 года. В каждом сезоне показали 13 серий.

Смотреть онлайн бесплатно первые 5 серий 1 сезона можно на платформе START.

Жанр — комедия, фантастика.

Режиссеры — Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин, Сергей Малюгов.

Страна — Россия.

Актеры — молодую учительницу в городе Два холма Раду Еленовну сыграла Пелагея Невзорова («Улица»), маму Рады — Анна Снаткина («Боец»), бабушку Рады — Жанна Эппле («25-й час»), предводителя «приматов» Барона — Владимир Епифанцев («Жуки»), парня из поселка «приматов» Геру — Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), мать города Два холма Веру Надеждовну — Светлана Камынина («Интерны»).