HR Новости

На Сперцяна претендуют три европейских клуба

Вчера, 08:44 Автор: Андрей Моисеев




Три европейские команды претендуют на полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Кроме «Саутгемптона», который предложил российскому клубу 12,5 млн евро, интерес к футболисту проявили «Порту» и «Ланс».

На Эдуарда Сперцяна претендуют три европейских клуба

Как сообщает Arménie Football, португальцы готовы предложить 10 млн евро и своего футболиста на обмен, оффер французов составил 12 млн евро плюс бонусы.

Также Сперцян отклонил предложения из Саудовской Аравии, футболист планирует выступать только в европейских чемпионатах.

В последнем матче с «Сочи» в рамках РПЛ (5:1) капитан «Краснодара» оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне 25-летний Сперцян в пяти матчах забил три мяча и четыре раза ассистировал партнерам.
  • Александр Овечкин забил 897-ю шайбу в НХЛ
    •

    Фото: РИА Новости







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Динамо» предлагает «Сьону» 2 млн за Антона Миранчука
    Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция
    Результаты матчей 5-го тура РПЛ, турнирная таблица
    «Трактор» подписал лучшего бомбардира КХЛ Джоша Ливо
    «Невский» 8 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    Фанаты «Спартака» оскорбляли «Зенит»: что скажет КДК?
    «Триггер» 4 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    Разговоры о важном: тема 1 сентября 2025
    Неймар расплакался после поражения «Сантоса» со счетом 0:6
    На Сперцяна претендуют три европейских клуба


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru