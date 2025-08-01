На Сперцяна претендуют три европейских клуба

Три европейские команды претендуют на полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Кроме «Саутгемптона», который предложил российскому клубу 12,5 млн евро, интерес к футболисту проявили «Порту» и «Ланс».

Как сообщает Arménie Football, португальцы готовы предложить 10 млн евро и своего футболиста на обмен, оффер французов составил 12 млн евро плюс бонусы.

Также Сперцян отклонил предложения из Саудовской Аравии, футболист планирует выступать только в европейских чемпионатах.

В последнем матче с «Сочи» в рамках РПЛ (5:1) капитан «Краснодара» оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне 25-летний Сперцян в пяти матчах забил три мяча и четыре раза ассистировал партнерам.