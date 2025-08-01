HR Новости

Результаты матчей 5-го тура РПЛ, турнирная таблица

Вчера, 22:12 Автор: Андрей Моисеев




С 16 по 18 августа в Российской футбольной Премьер-лиге состоялись восемь матчей.

В субботу «Балтика» сыграла вничью с лидером чемпионата «Локомотивом» (1:1), «Спартак» и «Зенит» поделили очки в Москве (2:2), «Ахмат» обыграл дома «Крылья Советов» (3:1).

В воскресенье «Акрон» уступил в Самаре «Оренбургу» (1:2), «Рубин» переиграл «Ростов» (1:0), ЦСКА выиграл у московского «Динамо» (3:1), «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1).

18 августа состоялся заключительный матч тура, в котором «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0).

Турнирная таблица РПЛ после 5-го тура выглядит следующим образом:

Турнирная таблица РПЛ на сегодня
  • Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция
    •

    Фото: HR Новости







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Динамо» предлагает «Сьону» 2 млн за Антона Миранчука
    Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция
    Результаты матчей 5-го тура РПЛ, турнирная таблица
    «Трактор» подписал лучшего бомбардира КХЛ Джоша Ливо
    «Невский» 8 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    Фанаты «Спартака» оскорбляли «Зенит»: что скажет КДК?
    «Триггер» 4 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    Разговоры о важном: тема 1 сентября 2025
    Неймар расплакался после поражения «Сантоса» со счетом 0:6
    На Сперцяна претендуют три европейских клуба


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru