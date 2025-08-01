Результаты матчей 5-го тура РПЛ, турнирная таблица Вчера, 22:12 Автор: Андрей Моисеев









С 16 по 18 августа в Российской футбольной Премьер-лиге состоялись восемь матчей. В субботу «Балтика» сыграла вничью с лидером чемпионата «Локомотивом» (1:1), «Спартак» и «Зенит» поделили очки в Москве (2:2), «Ахмат» обыграл дома «Крылья Советов» (3:1). В воскресенье «Акрон» уступил в Самаре «Оренбургу» (1:2), «Рубин» переиграл «Ростов» (1:0), ЦСКА выиграл у московского «Динамо» (3:1), «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1). 18 августа состоялся заключительный матч тура, в котором «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0). Турнирная таблица РПЛ после 5-го тура выглядит следующим образом:

