Неймар расплакался после поражения «Сантоса» со счетом 0:6

Нападающий «Сантоса» Неймар не смог сдержать слез после разгромного поражения «Сантоса» в домашнем матче против «Васко да Гама».

Клуб 33-летнего футболиста из штата Сан-Паулу в 20-м туре чемпионата Бразилии на своем поле проиграл сопернику со счетом 0:6.

Не меньше игрока были расстроены и болельщики местной команды, которые уже после пятого пропущенного мяча повернулись спинами к полю.

После 19 матчей «Сантос» набрал 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета клуб отделяет всего два балла. В этом сезоне Неймар сыграл в 11 матчах и забил три мяча.