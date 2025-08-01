HR Новости

Неймар расплакался после поражения «Сантоса» со счетом 0:6

Вчера, 09:57 Автор: Андрей Моисеев




Нападающий «Сантоса» Неймар не смог сдержать слез после разгромного поражения «Сантоса» в домашнем матче против «Васко да Гама».

Неймар расплакался после поражения «Сантоса» со счетом 0:6

Клуб 33-летнего футболиста из штата Сан-Паулу в 20-м туре чемпионата Бразилии на своем поле проиграл сопернику со счетом 0:6.

Не меньше игрока были расстроены и болельщики местной команды, которые уже после пятого пропущенного мяча повернулись спинами к полю.

После 19 матчей «Сантос» набрал 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета клуб отделяет всего два балла. В этом сезоне Неймар сыграл в 11 матчах и забил три мяча.
  • Фанаты «Спартака» оскорбляли «Зенит»: что скажет КДК?
    •

    Фото: uol.com.br







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Динамо» предлагает «Сьону» 2 млн за Антона Миранчука
    Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция
    Результаты матчей 5-го тура РПЛ, турнирная таблица
    «Трактор» подписал лучшего бомбардира КХЛ Джоша Ливо
    «Невский» 8 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    Фанаты «Спартака» оскорбляли «Зенит»: что скажет КДК?
    «Триггер» 4 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    Разговоры о важном: тема 1 сентября 2025
    Неймар расплакался после поражения «Сантоса» со счетом 0:6
    На Сперцяна претендуют три европейских клуба


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru