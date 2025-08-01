HR Новости

Фанаты «Спартака» оскорбляли «Зенит»: что скажет КДК?

Вчера, 12:16 Автор: Андрей Моисеев




Во время матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», который завершился со счетом 2:2, некоторые болельщики обоих клубов выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес соперника.

Поведение фанатов будет рассмотрено на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщил глава КДК Артур Григорьянц в интервью «Чемпионату».

«КДК рассмотрит массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес футбольного клуба «Зенит». Также будет рассмотрено массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Зенита».

«Спартак» после пяти матчей набрал пять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» набрал на один балл больше и идет девятым.
