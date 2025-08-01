HR Новости

«Трактор» подписал лучшего бомбардира КХЛ Джоша Ливо

Вчера, 19:52




Клуб КХЛ «Трактор» подписал контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона Джошем Ливо. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, сообщает Telegram-канал челябинского клуба.

Агент хоккеиста заявил об этом еще несколько дней назад, но официальная информация поступила только сегодня.

32-летний нападающий последние два сезона выступал за «Салават Юлаев». За два года в уфе Ливо забил 70 шайб и отдал 72 результативные передачи.

В сезоне 2024/2025 хоккеист забил 49 шайб и побил рекорд Мозякина по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате.
