Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция

Вчера, 22:33 Автор: Андрей Моисеев




С 22 по 24 августа состоится 6-й тур в Российской футбольной Премьер-лиге. В центральном матче тура лидер чемпионата «Локомотив» сыграет дома с «Ростовом». Встреча начнется 23 августа в 18:30 по московскому времени.

Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2025 2026

В пятницу «Оренбург» сыграет с «Ахматом» (18:00 мск). В субботу «Рубин» встретится в Казани со «Спартаком» (14:00), «Зенит» примет дома махачкалинское «Динамо» (16:15), московское «Динамо» проведет матч с «Пари НН» (20:45).

В воскресенье «Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Краснодаром» (15:00), ЦСКА примет «Акрон» (17:30), «Балтика» отпраится в Сочи к аутсайдеру чемпионата.
  • Результаты матчей 5-го тура РПЛ, турнирная таблица
