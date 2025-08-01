HR Новости

«Динамо» предлагает «Сьону» 2 млн за Антона Миранчука

Сегодня, 00:28 Автор: Андрей Моисеев




Полузащитник сборной России Антон Миранчук может в ближайшее время перейти в московское «Динамо».

Динамо предлагает Сьону 2 млн евро за Антона Миранчука

Переговоры между швейцарским «Сьоном» и российским клубом находятся в продвинутой стадии, через несколько дней футболист пройдет медосмотр, сообщает в Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

Миранчук перешел в швейцарский клуб из «Локомотива» в сентябре прошлого года и за 25 матчей завил два мяча и сделал три результативные передачи.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал игрока на сентябрьский тренировочный сбор перед матчами со сборными Иордании и Катара.
  • «Трактор» подписал лучшего бомбардира КХЛ Джоша Ливо
    •

    Фото: ФК «Сьон»







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Динамо» предлагает «Сьону» 2 млн за Антона Миранчука
    Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция
    Результаты матчей 5-го тура РПЛ, турнирная таблица
    «Трактор» подписал лучшего бомбардира КХЛ Джоша Ливо
    «Невский» 8 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    Фанаты «Спартака» оскорбляли «Зенит»: что скажет КДК?
    «Триггер» 4 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    Разговоры о важном: тема 1 сентября 2025
    Неймар расплакался после поражения «Сантоса» со счетом 0:6
    На Сперцяна претендуют три европейских клуба


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru