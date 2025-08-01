«Динамо» предлагает «Сьону» 2 млн за Антона Миранчука

Полузащитник сборной России Антон Миранчук может в ближайшее время перейти в московское «Динамо».

Переговоры между швейцарским «Сьоном» и российским клубом находятся в продвинутой стадии, через несколько дней футболист пройдет медосмотр, сообщает в Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

Миранчук перешел в швейцарский клуб из «Локомотива» в сентябре прошлого года и за 25 матчей завил два мяча и сделал три результативные передачи.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал игрока на сентябрьский тренировочный сбор перед матчами со сборными Иордании и Катара.