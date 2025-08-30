HR Новости

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16-й выпуск: смотреть онлайн

30.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Родоначальником популярного на ТНТ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которого вышел на экраны Великобритании в 2005 году. Программа является самой популярной на канале ТНТ и входит в список лучших на российском телевидении.

Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон

В программе принимают участие Влад Череватый, Артем Краснов, Ангелина Изосимова, Максим Левин, Виктория Райдос, Александр Шепс, Олег Шепс, Ольга Якубович и Юлий Котов, заменивший на проекте Соню Егорову. Зрители голосуют за каждого из участников на сайте телеканала.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на канале ТНТ.

Смотреть онлайн 16-й выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на телеканале ТНТ в 18:30 по московскому времени.

Старые выпуски можно бесплатно смотреть на RUTUBE.
