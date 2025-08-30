Шоу «Большой хит»: 8-й выпуск смотреть онлайн на ТНТ 30.08.2025 Автор: Андрей Моисеев









В новом шоу «Большой хит» звезды шоу-бизнеса, разбитые на две команды, угадывают хиты всех времен. Премьера состоялась 12 июля 2025 года на телеканале ТНТ. Ведущие — певец Тимур Родригез и экс-ведущая популярной телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко. В каждом выпуске участники шоу угадывают песни и преодолевают различные препятствия. Смотреть онлайн 8 выпуск шоу «Большой хит» на телеканале ТНТ в субботу, 30 августа 2025, в 21:00 по московскому времени. Первый выпуск можно посмотреть на RUTUBE.

