HR Новости

Шоу «Большой хит»: 8-й выпуск смотреть онлайн на ТНТ

30.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




В новом шоу «Большой хит» звезды шоу-бизнеса, разбитые на две команды, угадывают хиты всех времен.

Премьера состоялась 12 июля 2025 года на телеканале ТНТ.

Шоу Большой хит на ТНТ

Ведущие — певец Тимур Родригез и  экс-ведущая популярной телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко.

В каждом выпуске участники шоу угадывают песни и преодолевают различные препятствия.

Смотреть онлайн 8 выпуск шоу «Большой хит» на телеканале ТНТ в субботу, 30 августа 2025, в 21:00 по московскому времени.

Первый выпуск можно посмотреть на RUTUBE.
  • «Большой куш. Бангкок» 7-я серия: смотреть онлайн на ТНТ
    •

    Фото: ТНТ







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Расписание матчей 7-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция
    Шоу «Большой хит»: 8-й выпуск смотреть онлайн на ТНТ
    «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16-й выпуск: смотреть онлайн
    Где находится Нелеповка на карте Донецкой области
    Расписание матчей Кубка России по футболу 2025/2026
    Разговоры о важном 1 сентября 2025
    «Хутор» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода на ТНТ
    Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
    Топ-20 центральных нападающих по версии NHL Network
    WADA нашла в допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» шесть запрещенных веществ


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru