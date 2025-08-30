HR Новости

Расписание матчей 7-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция

С 30 по 31 августа состоится 7-й тур в Российской футбольной Премьер-лиге. В центральном матче тура ЦСКА сыграет дома с лидером чемпионата «Краснодаром». Встреча начнется 31 августа в 18:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».

В субботу «Оренбург» сыграет с «Рубином» (14:00 мск), «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Пари НН» (16:15), «Спартак» примет дома «Сочи» (18:30, прямая трансляция на «Матч ТВ»), «Ростов» проведет матч с «Ахматом» (20:45).

В воскресенье «Акрон» сыграет в Самаре с «Балтикой» (13:30), «Локомотив» примет «Крылья Советов» (15:45), московское «Динамо» отправится в гости к одноклубникам из Махачкалы (20:30).
